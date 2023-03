Gonçalo Guedes vai ser operado ao joelho

O Benfica informou esta sexta-feira que Gonçalo Guedes vai ser operado a uma lesão no joelho.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Gonçalo Guedes tem uma lesão no joelho esquerdo, com afetação meniscal, que necessita de tratamento cirúrgico, a realizar nos próximos dias", pode ler-se na nota oficial dos encarnados.

De recordar que Gonçalo Guedes já tinha falhado o jogo contra o Famalicão devido a um traumatismo no joelho esquerdo. Porém, o avançado conseguiu recuperar a tempo da partida da última terça-feira, diante do Club Brugge, para a Liga dos Campeões. Agora, voltou a ressentir o problema físico.

Gonçalo Guedes foi emprestado no mercado de janeiro ao Benfica, proveniente do Wolverhampton, até ao final da temporada. O atacante formado nas águias tem sido utilizado com regularidade por Roger Schmidt, tendo participado em oito partidas e apontado dois golos e uma assistência.