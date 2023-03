Gonçalo Guedes vai ser operado e pára seis semanas

Avançado apresenta lesão no joelho. Falha seis a sete jogos onde se incluiu o clássico com o F.C. Porto e os quartos de final da Liga dos Campeões

Gonçalo Guedes é baixa de Roger Schmidt para os próximos compromissos dos encarnados. O jogador contraiu uma "lesão no joelho esquerdo, com afetação meniscal" e necessita de ser operado, de acordo com um comunicado, ontem, publicado no site do clube da Luz. Ao que o JN apurou, a estimativa inicial do tempo de paragem aponta para um período de seis semanas.

Nessa circunstância, o atacante falha os embates frente ao Marítimo, V. Guimarães, Rio Ave, F. C. Porto, os duelos dos quartos de final da Liga dos Campeões, e o Chaves.