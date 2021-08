Gonçalo Inácio dispensado da seleção devido a lesão

JN/Agências Hoje às 17:58 Facebook

O defesa-central do Sporting Gonçalo Inácio foi dispensado da seleção portuguesa devido a lesão, no início do estágio para os três jogos programados com República da Irlanda, Qatar e Azerbaijão, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A decisão foi tomada pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, que considerou o jogador do Sporting inapto na sequência da sua observação e da realização de exames.

A seleção portuguesa, que está integrada no grupo A da zona europeia de qualificação para o Mundial2022, vai enfrentar a República da Irlanda no próximo dia 1 de setembro, a partir das 19.45 horas, no Estádio do Algarve, e o Azerbaijão, em Baku, no dia 7 de setembro, às 20 horas (hora local).

Entre os dois jogos, a seleção das 'quinas' vai ainda disputar um jogo de caráter particular, com a seleção anfitriã do próximo Mundial, o Qatar, em 4 de setembro, na cidade de Debrecen, na Hungria.