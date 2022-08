Gonçalo Inácio e Enzo Fernández destacados pelo Observatório do Futebol

JN Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Gonçalo Inácio, defesa do Sporting, fecha o pódio dos jogadores mais impactantes nascidos em 2001. No top 10 figura, ainda, o médio argentino do Benfica Enzo Fernández, numa lista liderada pelo inglês Bukayo Saka, do Arsenal.

Com uma pontuação global de 88 pontos, Gonçalo Inácio surge na terceira posição da tabela compilada pelo Observatório do Futebol (CIES), tantos quanto Rodrygo, do Real Madrid, e Eric García, do Barcelona.

Acima deste trio estão Bukayo Saka, avançado do Arsenal, com uma pontuação de 92 pontos, e Jurrien Timber, defesa do Ajax, com 89 pontos.

A fechar o top 10 surge Enzo Fernández, médio argentino contratado, este verão, pelo Benfica ao River Plate, com uma avaliação de 86 pontos, tal como Luke Thomas, do Leicester, e Charles de Ketelaere, atacante que o AC Milan comprou, recentemente, ao Brugge.

O avançado Gonçalo Ramos, do Benfica, o médio Manuel Ugarte, do Sporting, e o guarda-redes Luiz Júnior, do Famalicão, figuram igualmente no top 50 dos jogadores mais preponderantes nascidos no ano de 2001.

A lista engloba 59 ligas e foi elaborada a partir das performances individuais nos jogos disputados ao longo dos últimos 365 dias, num método que compara os dados obtidos com companheiros de equipa, adversários e jogadores com o mesmo perfil técnico, definido pelo Observatório do Futebol.