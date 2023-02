Gonçalo Inácio e Matheus Reis na escolta a Coates

St. Juste vai ser o sacrificado no regresso do defesa uruguaio à titularidade. Leão ainda espera por Paulinho.

Sebastien Coates volta ao onze, após cumprir castigo no duelo com o Rio Ave. E, ao que apurou o JN, terá a seu lado Matheus Reis e Gonçalo Inácio, jogadores da linha defensiva que Ruben Amorim confia para tentar parar o ataque do F. C. Porto, no clássico de domingo (18 horas), em Alvalade.

Depois dos últimos dois embates (Braga e Rio Ave) a titular, St. Juste será preterido e volta ao banco de suplentes, naquela que pode constituir a única alteração da equipa leonina em relação à deslocação a Vila do Conde.