Gonçalo Inácio e Tabata integrados na preparação do Sporting

JN Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Gonçalo Inácio e Bruno Tabata representaram as novidades do treino do Sporting, esta quarta-feira, em Alcochete. Os dois jogadores, que haviam falhado o último jogo por lesão, já treinaram no relvado, ainda que sob vigilância média, num sinal de que devem estar aptos para o embate contra o Farense, esta sexta-feira.

O defesa central e o extremo haviam sofrido pequenas pancadas durante a preparação e perdido o duelo com o Famalicão, no derradeiro domingo, em Alvalade. Estiveram esta quarta-feira pela primeira vez no relvado e, apesar de ainda trabalharem sob a supervisão do departamento clínico, devem estar aptos para o confronto de sexta-feira com o Farense.

Depois de dois empates consecutivos que reduziram a vantagem na Liga, agora de seis pontos em relação ao F. C. Porto, o leão tenta voltar aos triunfos, num duelo onde não poderá contar com Ruben Amorim, que cumpre uma suspensão de 15 dias.