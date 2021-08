Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:06 Facebook

O Sporting venceu (2-0), este sábado, em Alvalade, o Belenenses SAD na terceira jornada da Liga. Gonçalo Inácio e Palhinha marcaram os golos. Azuis ficaram reduzidos a dez perto do fim.

Os leões inauguraram o marcador logo aos seis minutos, por Gonçalo Inácio. O defesa aproveitou um cruzamento de Rúben Vinagre para, de cabeça, deixar os leões em vantagem.

Na segunda metade, João Palhinha ampliou a vantagem na sequência de um livre cobrado por Pedro Gonçalves. O médio rematou primeiro para defesa de Luiz Felipe e, na recarga, acabou por não falhar.

Aos 88 minutos, Afonso Taira cometeu uma falta dura sobre Palhinha, o que levou a uma confusão no relvado entre os jogadores e nos bancos de suplentes. Primeiro, o árbitro mostrou cartão amarelo mas, depois de ver as imagens, acabou por reverter a decisão e levantar o cartão vermelho a Taira.

Com este resultado, o Sporting passa a somar nove pontos, os mesmos de Benfica e mais três do que F. C. Porto, que tem menos um jogo, Sporting de Braga e Gil Vicente. O Belenenses SAD continua sem pontuar.

