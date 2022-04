Gonçalo Inácio: "Quero continuar a ganhar títulos com esta camisola"

Gonçalo Inácio, defesa do Sporting, assina até 2026 e passa a auferir 250 mil euros anuais. Jogador mantém cláusula de 45 milhões de euros.

"A melhor verdade no dia das mentiras". Foi assim que o Sporting aludiu, nas redes sociais, ao prolongamento de vínculo de Gonçalo Inácio, formalizado esta sexta-feira, com a ampliação por uma temporada, até 2026. A alteração inclui ainda um aumento salarial - passa a auferir cerca de 250 mil euros - e conserva a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. "Quero continuar a vestir esta camisola e a conquistar títulos. Darei sempre o meu melhor", disse o jogador ao canal do clube, após selar a extensão do vínculo.

O central já chegou aos 37 jogos esta temporada (quatro golos e duas assistências) e cumpre a segunda época na equipa principal.