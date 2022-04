Gonçalo Inácio renova até 2026

O defesa central, lançado no Sporting por Rúben Amorim, renovou contrato com os leões até 2026 e tem a cláusula de rescisão cifrada nos 45 milhões de euros.

No emblema verde e branco desde 2012, o jogador de 20 anos sente-se "privilegiado" com o que tem vivido nos últimos tempos. "São muitos anos no clube e é um orgulho enorme representar o Sporting e vestir esta camisola. Sinto-me um privilegiado", confessou Gonçalo Inácio.

Nesta temporada, Inácio é o quarto jogador do plantel com mais minutos somados (3139), sendo mesmo o defesa mais utilizado por Rúben Amorim. No total, tem 37 jogos disputados e quatro golos marcados pelo Sporting, na presente época, e promete que não quer ficar por aqui. "É sinal do meu trabalho e trabalhei muito para chegar aqui. Agradeço a confiança depositada em mim, vou continuar a dar o meu melhor. É sempre especial vestir a camisola do Sporting", afirmou.

No seu palmarés, o jovem jogador conta com um Campeonato Nacional (2020/2021), duas Taças da Liga (2020/2021 e 2021/2022) e uma Supertaça (2021). "Quero continuar a conquistar títulos com esta camisola, trabalhamos para isso", disse.

No final deixou uma palavra de agradecimento aos adeptos. "Via muitos jogos do Sporting quando era pequeno e agora estou aqui. Vou continuar a dar o meu melhor e mostrar isso com trabalho para lhes dar muitas alegrias", concluiu Gonçalo Inácio.