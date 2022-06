Gonçalo Inácio segue à tona em águas britânicas

Luís Antunes Hoje às 21:13 Facebook

Associado ao Wolverhampton, central continua na agenda de Manchester United e Newcastle.

Gonçalo Inácio continua em alta no mercado inglês e surge como alvo do Wolverhampton, clube liderado por Bruno Lage, que perdeu Romain Saiss e Marçal e pensa no jovem leão para reforçar as soluções no eixo da defesa.

A garantia é dada pela imprensa britânica - o diário Mirror indica negociações avançadas do Wolves com o emblema de Alvalade -, embora o JN saiba que o jovem central não é, para já, verdadeiramente objeto central de pesquisa do clube britânico.

No entanto, ao que apurámos, o jogador mantém-se na agenda de outros clubes ingleses, nomeadamente do Manchester United e do Newcastle. A equipa de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot pediu aos leões informações numa fase inicial, mas ainda não avançou com qualquer contacto adicional. Por outro lado, o emblema do norte de Inglaterra conserva o jogador no radar, embora também ainda não tenha protagonizado qualquer tentativa real de negociação.

O internacional sub-21 português tem contrato com os verde e brancos até 2026 e na última época foi utilizado por Ruben Amorim em 45 jogos - fez cinco golos e três assistências.