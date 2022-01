André Bucho Hoje às 19:54 Facebook

Há mais um caso de covid-19 no clube verde e branco, sabe o JN. Gonçalo Inácio está infetado com o novo coronavírus e junta-se a Ugarte e Tabata.

Gonçalo Inácio vai, assim, falhar o jogo de sexta-feira, diante do Santa Clara, a contar para a 17.ª jornada da Liga.

Formado no Sporting, o médio estreou-se pela equipa principal em 2020. No total, disputou 47 jogos com a camisola verde e branca e marcou cinco golos.