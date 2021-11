Gonçalo Oliveira apura-se para "oitavos" no Equador

JN/Agências Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista Gonçalo Oliveira venceu, esta terça-feira, o dominicano Cid Subervi por 6-3 e 7-6 (7-1) e apurou-se para os oitavos de final do challenger na terra batida equatoriana de Guyaquil.

O atleta portuense, de 26 anos e radicado na localidade algarvia do Alvor, apesar da sua pior classificação na hierarquia mundial (298.º) face à do seu adversário dois anos mais velho (287.º), impôs-se em dois "sets", o segundo no "tie-break", ao cabo de uma hora e 53 horas.

Nos "oitavos", Oliveira vai defrontar o argentino Francisco Cerundolo (115.º), que bateu o checo Vit Kopriva (193.º) e seguiu em frente na competição.