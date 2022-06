Gonçalo Oliveira deixa Oeiras Open 3 sem portugueses

JN/Agências Hoje às 20:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisco Cabral e João Domingues foram eliminados nos pares. Torneio organizado pela Federação Portuguesa de Ténis fica sem lusos no quadro de singulares.

O tenista Gonçalo Oliveira perdeu hoje na segunda ronda do Oeiras Open 3, torneio do ATP Challenger Tour, e deixou o quadro de singulares sem portugueses, num dia em que Francisco Cabral e João Domingues foram eliminados nos pares.

Depois das derrotas de João Domingues e Pedro Araújo também na jornada de acesso aos quartos de final no Complexo de Ténis do Jamor, foi a vez do tenista portuense ficar pelo caminho, ao ceder perante o chileno Nicolas Jarry, por duplo 6-3.

Ultrapassado Gonçalo Oliveira em uma hora e 12 minutos no 'court' central do Jamor, Jarry, antigo 'top 40' mundial e atual 129.º classificado, vai agora defrontar o francês Kyrian Jacquet (287.º ATP) no embate de qualificação para as meias-finais do torneio organizado pela Federação Portuguesa de Ténis.

Já depois de Oliveira (351.º), foi a vez de Francisco Cabral e o parceiro João Domingues serem eliminados nos quartos de final na variante de pares pela dupla gaulesa e primeira cabeça de série, constituída por Sadio Doumbia e Fabien Reboul, com os parciais de 6-1, 2-6 e 10-6.