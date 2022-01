Gonçalo Paciência cumpre o 250.º jogo como profissional

Formado no F. C. Porto, o avançado de 27 anos, chegou aos 250 jogos como profissional na derrota do Frankfurt, na receção ao Bielefeld (0-2), a contar para a 20.ª jornada da Bundesliga. Até ao momento, já marcou 68 golos.

2 de Março de 2014. Nesta data Gonçalo Paciência marcou o único golo da vitória do F.C. Porto B contra o Tondela, para a Liga 2, e assinalou o primeiro tento como jogador profissional de futebol.

Este foi o início de uma bonita história goleadora, que começou no clube do coração de Paciência, onde já o pai, Domingos, tinha demonstrado faro pela baliza adversária.

Depois do período de evolução ao serviço da equipa B dos dragões, onde cumpriu 37 jogos e fez 14 golos, chegou a primeira oportunidade no conjunto principal. Neste período só conseguiu participar em quatro encontros e celebrar por uma ocasião.

Os responsáveis portistas acharam que Gonçalo Paciência ainda não estava pronto para tamanha responsabilidade e seguiram-se empréstimos a Académica, Olympiacos, Rio Ave e Vitória de Setúbal, onde o atacante maturou a sua capacidade finalizadora e encontrou a regularidade pretendida, entre 2015 e 2017. No total somou 71 partidas, nas quais somou 16 tentos.

A meio da temporada 2017/18, já com Sérgio Conceição ao comando, chegou a segunda oportunidade: depois de meia temporada de qualidade ao serviço dos sadinos, o avançado voltou do empréstimo para ajudar os dragões a tornarem-se campeões nacionais. É certo que não conseguiu faturar, mas foi opção em 12 partidas. No final, os azuis e brancos levantaram o troféu e Gonçalo participou ativamente nas festas do título, ficando marcado pela utilização de um polvo de peluche, numa provocação ao eterno rival, Benfica.

Na temporada seguinte emigrou para a Alemanha, com a missão de ser a referência ofensiva que o Frankfurt necessitava. O primeiro ano em terras germânicas nem correu mal, com 18 presenças, nas quais marcou cinco golos, mas foi em 2019/20 que Paciência explodiu: foi utilizado em 43 partidas, nas quais celebrou 18 vezes, somando ainda cinco assistências.

PUB

Ainda esteve emprestado ao Schalke, durante meia temporada, antes de regressar a Frankfurt em 2021. Esta época já faturou em quatro ocasiões, nos 15 jogos disputados.

Ao nível das Seleção Nacionais jovens o atacante português somou 33 encontros e marcou por 17 vezes, entre sub-19 e sub-21, tendo-se estreado inclusive nos AA, em 2017, pela mão de Fernando Santos..

Em termos de títulos conquistou uma liga portuguesa e um campeonato da Grécia.

Estes é o filme dos 250 jogos de Gonçalo Paciência como jogador profissional, num percurso que promete não parar por aqui.