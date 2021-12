Gonçalo Paciência e mais dois colegas com covid-19 no Eintracht Frankfurt

JN/Agências Hoje às 14:21 Facebook

O avançado português Gonçalo Paciência e outros dois futebolistas do Eintracht Frankfurt testaram positivo à covid-19 esta quinta-feira, estão em isolamento, mas sem quaisquer sintomas.

Além do jogador português, estão infetados o médio croata Kristijan Jakic e o guarda-redes Jens Grahl, que também ficarão fora do jogo com o Borussia Dortmund, da 18.ª jornada da liga alemã, marcado para 8 de janeiro.

"Todos os outros resultados dos testes de PCR realizados ontem [quarta-feira] foram negativos", acrescentou o emblema germânico.

O Eintracht Frankfurt, atual sexto classificado da liga alemã, refere que o restante plantel testou todo negativo, e lembra que grande parte da equipa fez recentemente o reforço da vacina contra a covid-19.