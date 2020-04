Gonçalo Paciência e o festejo do polvo: "Tinha de fazer alguma coisinha"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:50 Facebook

O avançado português do Eintracht Frankfurt recordou, esta quinta-feira, os festejos do título de campeão da época 2017/18.

O último título de campeão do F. C. Porto, da temporada 2017/18, é especial para Gonçalo Paciência. O avançado do F. C. Porto, que estava cedido ao Vitória de Setúbal, regressou ao plantel dos azuis e brancos para ajudar a equipa. E, ao leme de Sérgio Conceição, os dragões conquistaram um título que lhe fugia há quatro épocas.

O agora avançado do Eintracht Frankfurt deu que falar nos festejos no Estádio do Dragão, ao festejar com um polvo, em alusão ao rival Benfica. Esta quinta-feira, Gonçalo recordou o episódio na rubrica "F. C. Porto em casa".

"A celebração foi fantástica. É das melhores sensações de sempre e como tenho muito tempo livre passo o tempo a ver essas imagens e às vezes até envio para o Diogo Dalot. Na altura, na festa, pensei: 'não joguei muito, não fui muito influente'. Pensei que tinha que participar nos festejos, senão ninguém sabe que estive aqui. Por isso, o polvo foi um momento da celebração que acabei por fazer. Foi uma forma de as pessoas me ligarem à festa, porque fiz 16 jogos e uma assistência, tinha de fazer alguma coisinha. Estava tão confiante no título que pedi a um amigo para comprar tochas para a festa no hotel", contou.

Gonçalo Paciência, que soma duas internacionalizações, chegou ao Eintracht Frankfurt em 2018/19. Esta época, entretanto interrompida devido ao surto do novo coronavírus, o avançado disputou 41 jogos e marcou 10 golos.