Gonçalo Paciência e Tiago Tomás marcam na Bundesliga

Os dois avançados portugueses assinaram golos que valeram pontos ao Eintracht Frankfurt e ao Estugarda, respetivamente.

Gonçalo Paciência e Tiago Tomás ajudaram Eintracht Frankfurt e Estugarda a pontuarem nos respetivos jogos, disputados este domingo e referentes à penúltima jornada da liga alemã.

Depois da euforia pelo apuramento para a final da Liga Europa, o Frankfurt esteve a perder com o Borussia Monchengladbach, até que Gonçalo Paciência disparou uma "bomba" do meio da rua, que só parou no fundo da baliza e estabeleceu o 1-1 final.

Já Tiago Tomás brilhou na casa do Bayern Munique, lançando o Estugarda para um empate (2-2) que, no entanto, não terá impacto na classificação final. Independentemente do que suceder na última jornada, o Estugarda vai acabar o campeonato no antepenúltimo lugar e discutirá a permanência com o terceiro classificado da 2.ª Divisão.