Gonçalo Paciência emprestado ao Schalke 04

O internacional português Gonçalo Paciência foi emprestado pelo Eintracht Frankfurt ao Schalke 04, por uma temporada, com opção de compra, anunciaram esta terça-feira os dois clubes.

O avançado mostrou-se ansioso por se estrear pela nova equipa. "Mal posso esperar para finalmente entrar em campo. As conversas com o Jochen Schneider e o David Wagner foram ótimas, ambos me convenceram totalmente", afirmou Gonçalo Paciência.

O jogador português, de 26 anos, transferiu-se para a Alemanha no verão de 2018, após ter-se sagrado campeão nacional pelo F. C. Porto, equipa pela qual fez toda a formação. Pelos dragões foi emprestado à Académica, Olympiacos, Rio Ave e Vitória de Setúbal.

Gonçalo Paciência passou as duas últimas épocas na formação de Frankfurt, tendo apontado 15 golos em 61 jogos, em todas as competições. Esta terça-feira já se juntou aos treinos da nova equipa.