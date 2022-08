Gonçalo Paciência oficializado no Celta de Vigo

Gonçalo Paciência foi este sábado oficializado como reforço do Celta de Vigo, deixando o Frankfurt após três anos no clube. O avançado assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.

O avançado, de 28 anos, que se despediu do emblema germânico com a conquista da Liga Europa, vai para a terceira aventura no estrangeiro depois de ter jogado no Olympiacos (Grécia) e Schalke 04 e Frankfurt (Alemanha).

Formado no F. C. Porto, o internacional A por duas ocasiões chega ao Celta de Vigo para suprir a ausência de Santi Mina, em choque com a Direção do clube.

Nesta nova experiência por terras espanholas, Paciência vai utilizar a camisola número 9.