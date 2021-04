Gonçalo Paciência pronto a lutar por uma vaga nas escolhas de Fernando Santos

NB Hoje às 17:57 Facebook

Sujeito a uma intervenção cirúrgica para debelar uma lesão crónica num joelho, no final do passado mês de novembro, o avançado Gonçalo Paciência está pronto a voltar ao ativo, tendo sido convocado pelo treinador do Schalke 04 para o compromisso deste sábado, contra o Bayer, em Leverkusen, referente à 27.ª jornada da Bundesliga.

Duas semanas depois de ter regressado aos treinos, Gonçalo Paciência anunciou nas redes sociais que está de volta às opções do Schalke 04, que ocupa o último posto do campeonato alemão, com apenas 10 pontos. O avançado tem oito jogos pela frente para ajudar a equipa a lutar pela permanência no principal escalão.

Esses mesmos oitos jogos servirão para dar dores de cabeça a Fernando Santos, na hora de escolher os jogadores que vai levar ao Campeonato da Europa, onde Portugal defenderá o título conquistado em 2016. Gonçalo, de 26 anos, tem duas internacionalizações AA por Portugal e já apontou um golo, sempre com Fernando Santos a selecionador.

A concorrência no centro do ataque de Portugal é forte, com Cristiano Ronaldo à cabeça, mas também com Diogo Jota, André Silva, João Félix e até Paulinho, só para citar alguns. Todavia, Gonçalo Paciência também terá uma palavra a dizer nesta corrida.

Na presente época, a de estreia no Schalke 04, por empréstimo do Eintracht Frankfurt, o avançado luso soma nove jogos e um golo, números que poderiam ser mais relevantes não fosse a operação a que foi sujeito.