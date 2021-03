JN Hoje às 21:04 Facebook

O Benfica está na final da Taça de Portugal, juntando-se ao já apurado Braga, após vencer o Estoril, por 2-0, no jogo da segunda mão, após o triunfo por 3-1 no primeiro jogo.

As águias entraram melhor e controlaram o primeiro tempo, frente a um Estoril que a espaços tentou chegar à área contrária.

O primeiro lance com algum perigo surgiu logo aos 5 minutos, num remate de fora da área, que de Pedrinho, que o guarda-redes Thiago Silva travou.

Veja o remate de Pedrinho, aos 5 minutos:

Três minutos depois, Cervi esteve muito perto de abrir o marcador, mas o remate cruzado saiu a rasar o poste.

Veja o remate de Cervi, aos 8 minutos:

Quase em cima do intervalo, Gonçalo Ramos deu expressão ao ao ascendente benfiquista, assistido por Chiquinho.

Veja o golo de Gonçalo Ramos (1-0):

No segundo tempo, a formação da Luz continuou a controlar a partida, faltando algum acerto na finalização para alcançar um resultado mais desnivelado.

O segundo golo benfiquista acabou por chegar já depois dos 90, por Waldschmidt.

Veja o golo de Waldschmidt (2-0):

No conjunto das duas mãos, as águias venceram os canarinhos, por 5-1, e seguem para a final, na qual vão defrontar, pela primeira vez na prova rainha, o S. C. Braga, que no dia anterior afastou o F. C. Porto (3-2), após o empate 1-1 na primeira mão.