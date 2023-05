Gonçalo Ramos aguenta a pressão de Musa   

Luís Antunes 05 Maio 2023 às 00:00 Facebook

Schmidt mantém a aposta, apesar do avançado atravessar a maior seca da época. Croata tem entrado bem.

Embora com a pressão de Musa e a atravessar a maior seca de golos na época, Gonçalo Ramos vai manter a titularidade na batalha com o Braga, amanhã (20.30 horas), na Luz, por decisão de Roger Schmidt.

O alemão, sabe o JN, mantém a confiança no atacante, apesar deste viver o maior período de jejum de golos na temporada (seis jogos sem marcar) e concorrer com o bom momento do avançado croata, no jogo que pode colocar decisivamente a águia no túnel rumo à conquista da Liga.