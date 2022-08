Goncalo Ramos brilha mas SAD mantém-se recetiva a negociar

Dirigentes admitem ouvir ofertas perto dos 40 milhões pelo avançado, autor de cinco dos 14 golos das águias.

Gonçalo Ramos continua a brilhar no onze de Roger Schmidt e em Lodz chegou aos cinco golos, no mesmo número de jogos neste arranque de época, sendo responsável por 35% dos 14 tentos da equipa. Titularíssimo no esquema do treinador alemão, o avançado realizou ainda duas assistências letais para Enzo Fernández nos jogos com o Midtjylland e o Arouca, aumentando a influência na performance do conjunto que já leva cinco vitórias no mesmo números de duelos.

Só que o rendimento do jogador tem também ajudado à subida da cotação e a fazer crescer o número de potenciais interessados na sua contratação. O Southampton é o clube mais recente, juntando-se a Newcastle e Wolverhampton, que já seguem o avançado há algum tempo.