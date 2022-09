Gonçalo Ramos chamado pela primeira vez à seleção

JN/Agências Hoje às 12:32 Facebook

O avançado do Benfica Gonçalo Ramos foi, esta terça-feira, convocado pela primeira vez pelo selecionador português de futebol para defrontar República Checa e Espanha, para a Liga das Nações, um dia depois de Rafa ter renunciado à seleção.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu conta da chamada do avançado 'encarnado', autor de oito golos já na presente temporada, quatro na I Liga e outros quatro nas pré-eliminatórias para a Liga dos Campeões.

"O selecionador nacional, Fernando Santos, convocou hoje Gonçalo Ramos para integrar a equipa das 'quinas' na dupla jornada da Liga das Nações", lê-se no sítio oficial da FPF, que detalha que o avançado conta 18 internacionalizações pela seleção sub-21, num total de 46 jogos pelas seleções.

A equipa das 'quinas' realiza hoje o primeiro treino do estágio, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 17:30, depois da concentração, à qual não vai comparecer Rafa, que estava convocado, mas anunciou a sua "indisponibilidade" para representar a seleção lusa.

Antes, Fernando Santos já tinha substituído o lesionado Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) pelo também lateral esquerdo Mário Rui (Nápoles).

Depois dos quatro jogos de junho (1-1 em Espanha, 4-0 à Suíça, 2-0 à República Checa e 0-1 na Suíça), Portugal segue no segundo lugar do Grupo A2, com sete pontos, a um da líder Espanha e com mais três do que os checos e quatro face aos helvéticos.

Nas duas últimas rondas, a formação das 'quinas' defronta os checos, no sábado, em Praga, sem João Cancelo, que vai ter de cumprir um jogo de castigo, e fecha com os espanhóis, três dias depois, em 27, no Estádio Municipal de Braga, com ambos os jogos agendados para as 19:45 (em Lisboa).

A seleção lusa, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à 'final four' da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Rui Patrício (Roma, Ita), Diogo Costa (FC Porto) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Tiago Djaló (Lille, Fra), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), Mário Rui (Nápoles, Ita) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra).

- Médios: Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton, Ing), William Carvalho (Betis, Esp), Palhinha (Fulham, Ing) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing).

- Avançados: Pedro Neto (Wolverhampton, Ing), João Félix (Atlético de Madrid, Esp), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Ricardo Horta (Sporting de Braga), Cristiano Ronaldo (Manchester United, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Gonçalo Ramos (Benfica).