Gonçalo Ramos colocado na agenda do Real Madrid mas não há proposta

Avançado desperta atenção dos colossos, que avaliam condições para uma potencial transferência. Três alvos prioritários para 2023/24



​​​​O clube da Luz já está em campo na corrida pelo 39.º título, promessa feita por Rui Costa, e, nesse sentido, mostra-se preparado para as vicissitudes do mercado. No capítulo das saídas, o caso de Gonçalo Ramos é o mais evidente. Depois de suscitar o acompanhamento do Manchester United, o avançado português está agora associado à lista de potenciais reforços do Real Madrid, que, face à veterania de Benzema, deseja reforçar o ataque.

Para além de Gonçalo Ramos, Harry Kane (Tottenham), Julián Álvarez (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool) e Marcus Thuram (Mönchengladbach) são alguns dos nomes avançados pelo jornal "Marca" para o ataque merengue. Ao que o que JN apurou, até ao momento não chegou qualquer oferta formal à Luz, existindo, porém, sondagens para avaliar as condições de uma potencial transferência.