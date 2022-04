Benfica despede-se da Champions com empate em Anfield

JN Hoje às 20:49 Facebook

A missão foi mesmo impossível e o Benfica foi eliminado nos quartos de final da Champions, apesar da boa imagem deixada em Anfield. Depois da derrota no Estádio da Luz, as águias precisavam de ganhar por três golos na segunda mão, mas ficaram-se por um empate (3-3).

Jurgen Klopp prescindiu de vários habituais titulares, mas mesmo assim os "reds" foram dominadores durante quase todo o jogo. Konaté, tal como na primeira mão, inaugurou o marcador na sequência de um pontapé de canto, à passagem dos 20 minutos, antes de Vertonghen e Vlachodimos negarem o 2-0 a Firmino e a Luis Díaz, respetivamente.

O Benfica esteve praticamente toda a primeira parte remetido à defesa, mas foi eficaz numa das poucas vezes em que entrou na área de Alisson, com Gonçalo Ramos a aproveitar um corte infeliz de Milner para fazer o 1-1.

Na segunda parte, o Liverpool entrou com tudo e chegou ao 3-1 com relativa facilidade, com Roberto Firmino e aproveitar dois brindes da defesa benfiquista.

O 3-1 parecia sentenciar de vez a eliminatória, mas o Benfica ainda reagiu. Yaremchum reduziu para 2-3, antes de Darwin empatar, aos 80 minutos. Logo a seguir, uma grande defesa de Alisson negou o quarto golo ao avançado uruguaio, que deixaria tudo em aberto para os últimos minutos.

Segue em frente o Liverpool, que discutirá um lugar na final com o surpreendente Villarreal.