Gonçalo Ramos desperta interesse em Inglaterra e Sarabia terá proposta do Wolves

Segundo a imprensa britânica, Gonçalo Ramos está na agenda do Manchester United para o verão. Pablo Sarabia perdeu espaço em Paris e terá proposta do Wolverhampton.

Benfica: Depois de, nos últimos tempos, ter revelado o seu lado goleador, Gonçalo Ramos pode estar de saída das águias no próximo verão. Segundo o The Sun, o avançado português, que aumentou a exposição ao Mundo no Mundial do Catar, está na lista de desejos de Erik Ten Hag, que procura um avançado desde a saída de Cristiano Ronaldo.

Esta temporada, o avançado, de 21 anos, leva 15 golos em 25 jogos pelo Benfica.

França: Pablo Sarabia mostrou-se a Portugal na temporada passada, marcando golos decisivos e realizando grandes exibições. Contudo, o extremo espanhol tem no PSG a concorrência de um dos melhores trios da História do futebol (Messi, Mbappé e Neymar) e não estará satisfeito com o papel secundário para o qual foi remetido.

Segundo o diário AS, o espanhol, de 30 anos, tem em mãos uma proposta do Wolverhampton, equipa mais portuguesa da Premier League, e vê a mudança com bons olhos, uma vez que termina contrato com o PSG em 2024. Esta temporada, Sarabia leva 19 jogos, sem qualquer golo ou assistência.

Portimonense: Em final de contrato com os algarvios, o defesa direito Moufi não deverá renovar a ligação ao emblema português e presume-se que vá rumar ao Burnley, que atualmente disputa a subida à Premier League. No entanto, Moufi deverá cumprir o resto do contrato pelo Portimonense, saindo depois a custo zero para Inglaterra.

Com formação no Lyon, Moufi, de 26 anos, chegou a Portugal em 2017/18 para representar o Tondela, onde esteve três temporadas. Em 2020/21 assinou pelo Portimonense, onde joga até à data, contabilizando esta época 16 jogos pelo emblema de Portimão.

Espanha: Com pouca utilização no Chelsea, Aubameyang esteve nas cogitações do Atlético de Madrid para suprir a vaga deixada pela saída de João Félix para os "blues". Contudo, o facto de antes de sair de Barcelona ter jogado oito minutos pelos catalães, contra o Rayo Vallecano, impede a tarnsferência, uma vez que as regras da FIFA só permitem aos jogadores atuar por dois clubes na mesma época.

Assim, o gabonês, de 33 anos, que apenas esta temporada chegou ao Chelsea, terá de se manter no clube britânico até ao final da temporada, sendo que apenas leva três golos nos quinze jogos efetuados.

Liga 2: O Sporting da Covilhã chegou aos quatro reforços neste mercado de inverno, para tentar tirar o clube da péssima posição classificativa no segundo escalão do futebol português. Para isso, reforçou-se com o defesa Lucão, cedido pelo Estrela da Amadora, e o médio Lucho Vega, emprestado pelo Marítimo. Lucão, brasileiro de 24 anos, chegou à Amadora em julho, mas apenas realizou nove encontros, sendo que seis foram para o campeonato. Já o argentino Lucho Vega, de 23 anos, foi formado no River Plate e representava o Marítimo desde o início da temporada. Reforça os serranos por empréstimo e, em 2022/23, jogou nove vezes: sete no campeonato e duas na Taça de Portugal.