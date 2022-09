Gonçalo Ramos e a expulsão com o Vizela: "Foi unânime"

JN Hoje às 14:51 Facebook

Atacante das águias assumiu, nesta terça-feira, a injustiça da decisão que o deixou de fora no último jogo da Liga. E assume que esteve sempre "100% focado no Benfica" apesar da agitação do mercado.

Expulso no embate com o Vizela, depois de um amarelo a castigar uma pretensa simulação, que o impede de alinhar na próxima jornada da Liga, Gonçalo Ramos assumiu indiretamente o erro da decisão de Fábio Veríssimo, juiz de Leira. Expulsão? "Não há muito a falar, foi (critica ao erro) unânime. Não vou jogar no próximo jogo, mas o foco está na Champions", assumiu esta segunda-feira, o jogador durante o embate frente ao Maccabi Haifa, esta terça-feira (20 horas), na Luz.

O atacante reconhece o objetivo de "vencer todos os jogos", incluindo o da primeira jornada da Champions, e assume que está num momento feliz da carreira. "Estou numa boa fase, sou titular num clube em que jogo desde os meus oito anos", referiu.

Alvo de vários emblemas durante a última janela de mercado., recusa a ideia de que o encerramento da janela de transferências lhe tenha causado algum alívio. "Nada mudou, sempre estive 100% focado no Benfica. Já acabaram os rumores e podemos focar-nos no futebol", sublinhou.

Por outro lado, aceita a hipótese de ser uma das opções de Fernando Santos para o próximo mundial. "Para ser sincero, não estou com cabeça fora do clube. Se continuar com o bom trabalho no Benfica é uma possibilidade, mas não é uma decisão minha", acentua,