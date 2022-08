Gonçalo Ramos e Neres no onze das águias

Gonçalo Ramos, associado a uma possível saída, e David Neres, regressado de lesão, são as principais novidades no onze eleito por Roger Schmidt para o jogo com o Dínamo Kiev, na primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões.

A partida inicia às 20 horas e terá arbitragem do alemão Felix Zwayer. Face à guerra na Ucrânia, o encontro terá lugar em Lodz, na Polónia

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; Florentino e Enzo Fernández; Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos.

Treinador: Roger Schmidt