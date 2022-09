Gonçalo Ramos e Rafa na calha para renovar

SAD encarnada perspetiva ampliar a ligação e melhorar os vencimentos do atacante e do extremo. Otamendi e Grimaldo constituem dossiês distintos

A SAD das águias prevê desencadear processos negociais para estender os vínculos de Gonçalo Ramos e Rafa Silva, ambos jogadores do clube e que estão em bom momento de forma. O jovem atacante, que esteve inicialmente no lote de futebolistas para abandonar a Luz, face ao número de potenciais interessados, vai ser compensado por ter permanecido no Benfica, apurou o JN.

O avançado, de 21 anos, é um elemento decisivo no esquema de Roger Schmidt e está inclusive a realizar a melhor época de sempre. Já tem o mesmo número de golos da temporada transata (oito), com apenas 12 jogos, e superou o número de assistências (três). O objetivo da SAD passa por subir o vencimento de forma substancial e acrescentar mais um ano há atual ligação, ou seja, prolongá-la até 2025.

Rafa Silva, por sua vez, é outro dos futebolistas com a renovação em perspetiva. Aos 29 anos, o extremo está na sétima época no clube, e tem ligação até final da próxima temporada (2024).

A elevada performance e a recente decisão de privilegiar ao clube em detrimento da seleção portuguesa são fatores considerados pelos responsáveis, apurou o JN. O dossiê ainda não está em andamento, mas o extremo já sabe que há vontade do clube para estender-lhe o vínculo por mais uma ou duas épocas.

Otamendi e Grimaldo

Por outro lado, Otamendi e Grimaldo são outros jogadores que a SAD deseja garantir a permanência. São, contudo, situações distintas das anteriores, pois não há, para já, uma vontade explícita dos atletas já que tanto o argentino como espanhol terminam a ligação no final da presente época. As águias mantêm a esperança num desfecho positivo, mas os planos ainda estão longe de correr favoravelmente ao clube.