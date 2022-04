Gonçalo Ramos elogia Veríssimo: "É bom ter alguém que nos conhece bem"

JN Hoje às 15:44 Facebook

Avançado encarnado afirma que é "um sonho jogar pelo Benfica" e acredita que as águias podem ultrapassar o Liverpool.

"Jogar na equipa principal é um orgulho. É um exemplo para os miúdos que estão no começo olharem para mim e para outros colegas - como o Paulo [Bernardo], o Morato e o Tomás [Aráujo] - e verem que é possível, com muito trabalho e acreditando em nós próprios", começou por explicar o avançado, em declarações ao site da UEFA, comentando o atraso do Benfica na luta pelo título.

"É uma honra e um sonho - como sempre foi - jogar pelo Benfica, ainda mais numa altura em que não estamos a conseguir atingir o nosso principal objetivo de lutar pelo título, que sabemos que não é fácil, é bom que eu possa contribuir dando o meu melhor", atirou o internacional sub-21, que deixou rasgados elogios a Nélson Veríssimo.

"É bom ter alguém que nos conhece bem não apenas dentro de campo, mas também fora dele. É bom sentir isso, deixa-me confortável e fico feliz por as coisas estarem a correr bem", disse, antes de abordar a eliminatória frente ao Liverpool, dos quartos de final da Liga dos Campeões.

""É uma missão difícil. Eles são uma das melhores equipas do Mundo. Não há muito a dizer sobre o Liverpool, mas estamos aqui e isso significa que podemos eliminar qualquer equipa", comentou, falando ainda das comparações com Thomas Muller, do Bayern Munique.

"Penso que tenho algumas semelhanças com ele e é também um exemplo para mim. Tendo em conta o que eu faço e o que ele faz, gosto de ser comparado com ele. É uma posição em que me sinto confortável no jogo. Sempre joguei nessa posição desde que comecei", concluiu.

Estreando-se na temporada passada, Gonçalo Ramos ganhou influência desde a chegada de Nélson Veríssimo, em dezembro, e na presente época já participou em 40 jogos, marcando sete golos.