Gonçalo Ramos em dúvida para a Amoreira e Aursnes de fora nos próximos três jogos

JN Hoje às 14:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Roger Schmitd, técnico do Benfica, assumiu na tarde deste sábado, dois problemas por lesão na equipa para o embate com o Estoril, domingo, 20.30 horas, na Amoreira. Gonçalo Ramos está em dúvida e Aursnes é baixa garantida

"Gonçalo Ramos está em dúvida, amanhã veremos. E Frederik (Aursnes) vai ficar de fora nos próximos três jogos. Tem um problema muscular e não está disponível", assumiu o treinador do Benfica. O atacante sofreu um problema no tornozelo e o norueguês na coxa. Além da dupla "jornada" com o Estoril, Liga e Taça de Portugal, o médio falha também o confronto com o Gil Vicente.

Por outro lado, o responsável confirmou ainda a ausência de Draxler, mas revelou a esperança de já contar com o germânico no duelo com os gilistas.

PUB

Por outro lado, elogiou o oponente, orientado por Nelson Veríssimo, antigo técnico das águias. "Jogam muito bem, são fisicamente fortes e corajosos com a bola. Será um jogo difícil, mas estamos preparados. Jogamos um futebol de topo e queremos vencer", sublinhou sobre o oponente.

O Benfica tenta diante do Estoril, domingo (20.30 horas), ampliar o ciclo de invencibilidade que já vai em 22 confrontos (18 vitórias e quatro empates). As águias regressam à Amoreira onde na época passada empataram a um golo, num duelo de má memória e que fez perder a liderança da Liga.

Enzo Fernández, ausente em Israel devido a castigo, regressa ao onze titular.