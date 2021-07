Gonçalo Ramos embala Benfica para a vitória contra o Lille

JN Hoje às 22:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo solitário de Gonçalo Ramos, ainda na primeira parte, foi suficiente para o Benfica levar de vencida os franceses do Lille, no penúltimo jogo de preparação para 2021/22.

Na única vez que as redes balançaram foi Pizzi quem bateu o canto para Gonçalo Ramos cabecear de forma irrepreenssível para o fundo da baliza do Lille.

Para este embate Jorge Jesus apresentou um onze inicial que deverá ser bastante próximo do que poderemos ver em 2021/22. Na baliza foi Odysseas quem segurou as redes, atrás de Gilberto, Lucas Veríssimo, Vertonghen e Grimaldo. No meio-campo figuraram Pizzi, João Mário, Weigl e Rafa, enquanto que a frente de ataque foi deixada ao cargo de Luca Waldschmidt e Gonçalo Ramos.

O Benfica realiza o último encontro de caráter amigável no próximo domingo (20 horas), na Luz, contra o Marselha. A 4 de agosto, os encarnados iniciam a época em Moscovo, diante do Spartak, na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.