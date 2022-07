Gonçalo Ramos na lista do PSG

JN Hoje às 19:49 Facebook

Gonçalo Ramos, atacante das águias, está na lista de potenciais alvos do PSG. O jovem avançado é um dos elementos do rol de atacantes referenciado pelo emblema parisiense. A notícia foi avançada pelo jornalista italiano, Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, nas redes sociais.

No atual contexto, o PSG de Luís Campos, seu consultor desportivo, terá desistido de tentar contratar Gianluca Scamacca, avançado do Sassuolo que pedia 50 milhões de euros pelo jogador. É terá virado atenção para o atacante do Benfica.

Os encarnados haviam apontado a fasquia dos 40 milhões para negociar o atleta, embora tudo indique que aquela referência seja negociável.