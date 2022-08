Gonçalo Ramos não marcou presença no treino do Benfica na Polónia

JN Hoje às 18:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado do Benfica viajou com a equipa encarnada para a Polónia mas não marcou presença no treino durante os 15 minutos abertos à comunicação social.

As águias já estão a treinar na Polónia para preparar o encontro de quarta-feira, diante do Dínamo Kiev, para a primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões, mas a sessão de trabalho orientada por Schmidt teve uma baixa de peso: Gonçalo Ramos.

O avançado de 21 anos, que foi apontado em Inglaterra como alvo de Newcastle e Wolverhampton e já leva quatro golos e duas assistências esta temporada, ficou-se pelo ginásio.

O Benfica defronta, na quarta-feira, na Polónia, o Dínamo Kiev para a primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.