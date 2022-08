Gonçalo Ramos: o "feiticeiro" que começou a época a fazer história

O avançado do Benfica esteve em destaque diante do Midjtylland e foi o terceiro português mais novo de sempre a conseguir um hat-trick num encontro europeu, apenas atrás de João Félix e Eusébio.

O Benfica não podia ter começado a época da melhor maneira mas a noite de terça-feira ano Estádio da Luz, que terminou com um triunfo (4-1) dos encarnados diante do Midjtylland na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, teve um sabor ainda mais especial para Gonçalo Ramos. Com um hat-trick, o jovem avançado de 21 anos, cuja continuidade no Benfica até não é um dado adquirido, fez história e, por isso mesmo, acabou por até levar a bola para casa.