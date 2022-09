Gonçalo Ramos pode ser a surpresa, Dias, Mário e Félix devem regressar

JN/Agências Hoje às 09:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Santos anuncia, na quinta-feira, os eleitos para os últimos dois encontros da Liga das Nações A, num lote em que devem constar Rúben Dias, João Mário, João Félix e, eventualmente, Gonçalo Ramos como estreante.

A partir das 12.30 horas, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Fernando Santos vai divulgar os nomes - devem ser 26, à semelhança da última convocatória -, que vão enfrentar a República Checa e a Espanha no Grupo 2 da prova continental.

Gonçalo Ramos, de 21 anos, tem estado em evidência no Benfica, com seis golos e três assistências em 10 jogos oficiais, assim como o médio João Mário (quatro tentos e outros tantos passes para golo), que não veste a camisola lusa desde 12 de outubro de 2021.

PUB

O central Rúben Dias, do Manchester City, e o avançado João Félix, falharam os quatro jogos disputados em junho, devido a lesão, mas devem voltar a merecer a confiança do selecionador.

Em sentido inverso, Otávio, que sofreu um traumatismo na grade costal durante a derrota do F. C. Porto ante os espanhóis do Atlético de Madrid (2-1), para a Liga dos Campeões, vai estar de fora dos relvados durante algum tempo.

De resto, e apesar de não estarem a ser titulares nos seus clubes, casos de Cristiano Ronaldo (Manchester United), a viver uma seca de golos, Danilo (Paris Saint-Germain) e Diogo Jota (Liverpool), o último por culpa de uma lesão recentemente debelada, devem constar na lista.

Na baliza, Rui Patrício (Roma), Diogo Costa (FC Porto) e José Sá (Wolverhampton), que acabou por ser rendido por Rui Silva (Bétis), em junho, devem manter-se, assim como os defesas João Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Pepe (F. C. Porto), David Carmo (F. C. Porto), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), além de Danilo e Rúben Dias. Já Domingos Duarte (Getafe), convocado da última vez, deve falhar nova chamada.

William Carvalho (Betis), João Palhinha (Fulham), Rúben Neves, João Moutinho e Matheus Nunes, todos do Wolverhampton, Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Manchester City) e Bruno Fernandes (Manchester United) serão, quase de certeza, convocados para o meio-campo.

Contudo, a zona do meio-campo é talvez aquela que Fernando Santos dispõe de mais opções, pelo que poderá suscitar mais dúvidas na cabeça do selecionador, que não surpreenderia se fizesse regressar à equipa principal das quinas Renato Sanches, agora ao serviço do Paris Saint-Germain, no qual é habitual suplente utilizado. Pedro Gonçalves, do Sporting, também é outro nome a ter em conta.

Para o ataque, além do capitão Cristiano Ronaldo e Diogo Jota, as escolhas, muito provavelmente, vão recair em Ricardo Horta (Sporting de Braga), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Wolverhampton) e João Félix (Atlético de Madrid), enquanto André Silva, que não é titular indiscutível no Leipzig e ainda não marcou golos na Liga alemã, pode perder o lugar para Gonçalo Ramos ou para Rafa Silva (Benfica), ausente da seleção desde 4 de setembro de 2021.

No dia 24 de setembro, Portugal vai defrontar a República Checa, em Praga, concluindo a fase de qualificação da prova no dia 27, diante da Espanha, em Braga.

Após concluídas quatro jornadas, os lusos estão no segundo posto, com sete pontos, depois de ter superado a Suíça (4-0) e a República Checa (2-0) em Lisboa, ter empatado em Sevilha, com a Espanha (1-1), e ter saído derrotado de Genebra perante os helvéticos (1-0).