Gonçalo Ramos: "Portugal nunca joga a pensar no empate"

Gonçalo Ramos afirmou, neste sábado, que Portugal não vai jogar para o empate, na partida de segunda-feira, frente ao Uruguai.

"Uma seleção com a nossa qualidade tem de ser favorita em qualquer partida, nunca jogamos a pensar no empate. Seria o primeiro caminho para as coisas não correrem da melhor forma", salientou, no centro de treinos, no Catar.

Com duas internacionalizações, o avançado do Benfica estreou-se num Mundial na partida com o Gana. "Os dias têm sido especiais, é o concretizar de um sonho de criança". Sobre a vitória diante do conjunto africano, afirmou que foi importante entrar com o pé direito. "É sempre importante entrar a ganhar, ainda por cima num grupo com apenas três jogos. Vamos tentar ganhar o segundo".

O objetivo é garantir rapidamente a qualificação para os oitavos. "Quanto mais cedo melhor, assim evitamos azares. Darwin? É um grande jogador mas queremos ganhar". O Uruguai é considerado um rival perigoso. "É muito forte, individualizar não faz muito sentido".

O guarda-redes Diogo Costa cometeu um erro diante do Gana mas já foi perdoado. "São momentos que podem acontecer a qualquer um, assim como eu já falhei golos. Foi um momento menos feliz mas o Diogo está a cem por cento".