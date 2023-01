Gonçalo Ramos reavaliado este sábado no Seixal 

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Avançado faz mais testes para apurar dimensão do problema muscular. Gonçalo Guedes e Musa na calha

A saída antecipada de Gonçalo Ramos no último encontro com o Paços de Ferreira (0-2), por lesão, fez soar os alarmes na Luz. O avançado sentiu uma dor e saiu agarrado à coxa esquerda, apresentando um potencial problema muscular. Ao que o JN apurou, o jogador já foi reavaliado, mas só este sábado fará testes imprescindíveis para obter um diagnóstico definitivo. Em dia de folga, o atacante regressa ao centro de estágio para nova observação e apurar se pode ou não estar à disposição de Roger Schmidt.

No final do jogo com os castores, foi o treinador germânico a pronunciar-se sobre o caso. "Não sabemos muito, apenas que teve um problema numa coxa e temos de ver qual é a dimensão. Sentiu dor e, normalmente, isso não é bom", sublinhou Roger Schmidt.