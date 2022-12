Gonçalo Ramos: "Schmidt? Além de ser treinador tenta manter amizade com todos os jogadores"

JN Hoje às 22:10 Facebook

Avançado das águias elogia treinador alemão e diz que o técnico era o único que sabia o critério de desempate certo para o primeiro lugar da Champions. No seu entender, o principal segredo nos grandes jogos é o facto de a equipa "não olhar para ninguém como se fosse um bicho papão ou um adversário impossível".

Gonçalo Ramos, jovem atacante do Benfica, considera Roger Schmidt um dos "melhores treinadores da carreira". "Mais do que o bom conhecimento e de nos fazer jogar bem é a forma como lida connosco. Além da relação de treinador tenta ter uma de amizade com todos os jogadores. Estando mais próximo dos jogadores é mais fácil que tudo corra bem", assegurou o atacante, em declarações ao "Benfica Play".

Nos elogios ao responsável, Gonçalo Ramos revelou o episódio do final do duelo com o Maccabi, onde subsistiram dúvidas sobre se a equipa tinha ou não ultrapassado o PSG na liderança do Grupo H da Liga dos Campeões.

"Quando o nosso jogo acabou, ainda não tinha terminado o do PSG com a Juventus. E, só passados uns minutos, quando o mister nos disse, pelos vistos era o único que sabia o critério como deve ser... é que depois fizemos mais uma festa", destacou o atleta.

O melhor marcador dos encarnados faz um balanço "muito positivo" da temporada e revela a estratégia para encarar os duelos contra as grandes equipas. "O principal segredo para estes jogos é sermos nós. Mantermos a identidade e não olharmos para ninguém como se fosse um bicho papão ou um adversário impossível", sublinhou.