Gonçalo Ramos serve banquete com gansos bem duros de roer

Miguel Pataco Hoje às 21:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Municipal leiriense tornou-se num mini-Estádio da Luz para ver a segunda vitória das águias

Com o Estádio Pina Manique em obras, foi a cidade do Rio Lis a receber o primeiro duelo, para o campeonato, do Casa Pia com um dos grandes do futebol português em mais de 83 anos e o municipal leiriense pintou-se de vermelho para homenagear Fernando Chalana e festejar a segunda vitória de Roger Schmidt na Liga 2022/23. Mas, mesmo com os adeptos forasteiros em absoluta maioria, o caminho do sucesso foi tudo menos fácil e apenas Gonçalo Ramos descobriu as coordenadas dos três pontos.

O Casa Pia apostou numa linha de cinco defesas, três médios e toda a fé na velocidade de Godwin, o parceiro de Rafael Martins no ataque. E os sprints do nigeriano causaram muitos problemas a Gilberto e Otamendi, com a dupla casapiana a ficar perto do golo logo a abrir. Roger Schmidt voltou a poupar David Neres para o play-off da Champions da próxima semana, com Diogo Gonçalves a saltar para a titularidade, e o Benfica acabou por dominar toda a estatística, mesmo que os lances de verdadeiro perigo tenham sido poucos. Uma das exceções aconteceu ao minuto 24, quando Rafa serviu Ramos, mas João Nunes salvou em cima da linha.