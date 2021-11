Gonçalo Ramos reforça liderança de Portugal

O golo do avançado do Benfica, logo aos 15 minutos, permitiu à Seleção Nacional de sub-21 derrotar o Chipre e cimentar à liderança do Grupo D de qualificação para o Campeonato Europeu.

O encontro foi amplamente dominado pelos comandados de Rui Jorge (ausente devido a ter acusado positivo à covid-19), que foram os primeiros a marcar à equipa cipriota. Gonçalo Inácio fez a estreia nesta categoria.

A jogar fora a equipa das quinas não demorou muito a quebrar a resistência do Chipre, com Gonçalo Ramos em grande destaque a assinar um belo golo, a passe de André Almeida.

A abertura do marcador parecia encaminhar os portugueses para uma goleada, mas apesar do domínio da primeira parte as redes da baliza defendida por Kittos não voltaram a abanar.

O regresso dos balneários fez bem aos cipriotas que, em desvantagem no marcador, conseguiram equilibrar a partida, mas sem conseguir criar grande perigo à baliza de Celton Biai. O marcador não voltou a mexer e Portugal somou o quarto triunfo, em quatro jogos da qualificação.

Assim a Seleção Nacional de sub-21 está no topo do Grupo D, com 12 pontos e volta a defrontar o Chipre, no dia 16.