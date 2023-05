Gonçalo Ramos volta a estar na mira do Real Madrid

Guilherme Amaral Hoje às 11:09 Facebook

Avançado do Benfica é uma das hipóteses para substituir Karim Benzema na frente de ataque do clube espanhol.

Gonçalo Ramos está numa lista de possíveis contratações do Real Madrid, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo". O site do jornal publicou um artigo sobre o avançado do Benfica e lembra os principais feitos do jogador no Mundial 2022 - marcou um hat-trick à Suíça - e aponta-o como "o futuro goleador de Portugal".

A lista tem ainda os nomes de Harry Kane, do Tottenham, Joselu, do Espanyol, Vlahovic, da Juventus, Julián Álvarez, do Manchester City, e Álvaro Rodrigues, do Real Madrid Castilla, que subiria aos profissionais.

Em 2019, Gonçalo Ramos renovou contrato com o Benfica até à época 2024/25 e tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Pelos "encarnados" na atual temporada, Ramos fez 45 jogos e marcou 26 golos. Pela seleção de Portugal soma seis partidas e três golos. O "Mundo Deportivo" adianta que Gonçalo Ramos tem um valor de mercado de 40 milhões de euros.

O Real Madrid procura um jogador que possa fazer sombra ao seu histórico jogador, Karim Benzema. O francês fará 36 anos em dezembro e entrará no seu último ano de contrato pela equipa "merengue". Apesar da idade avançada, Benzema ainda é o melhor marcador do Real Madrid com 29 golos em 40 partidas nesta época.