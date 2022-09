Gonçalo Tavares anunciado na Axeon: "É o ambiente certo para evoluir"

JN/Agências Hoje às 16:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclista português Gonçalo Tavares vai deixar a equipa da Bairrada e competir pela Hagens Berman Axeon em 2023, seguindo os passos do compatriota e colega de formação António Morgado, anunciou a formação norte-americana.

"A Hagens Berman Axeon continua a tradição de fazer desenvolver jovens ciclistas de Portugal e está entusiasmada por anunciar a adição do Gonçalo Tavares no plantel do próximo ano", pode ler-se no comunicado que oficializa a contratação de Gonçalo Tavares.

Este ano, vários top 10 em provas como a Gipuzkoa Klasika, a Volta ao Pays de Vaud e o Giro della Lunigiana fizeram o ciclista de 18 anos dar nas vistas no panorama internacional, sobretudo pela dupla feita com António Morgado ao serviço da Bairrada, que dominou o quadro nacional.

PUB

"O Gonçalo tem estado na roda do António e mostra bom potencial. O nosso programa dar-lhe-á a oportunidade de saber que tipo de ciclista é e onde pode acelerar", explicou o diretor desportivo, Koos Moerenhout.

O próprio Gonçalo Tavares, natural de Proença-a-Nova, considerou este "o ambiente certo para crescer e evoluir", citado em comunicado, no qual a equipa lembra ainda a vitória na quarta etapa da Volta a Portugal de juniores e o triunfo na montanha da Volta a Gironde.

"Juntar-me à Axeon é um grande passo que me deixa muito motivado e entusiasmado, ainda para mais tendo visto todos os talentos que saíram da equipa para o WorldTour", declarou.

A equipa, que em 2022 conta com Diogo Barbosa nas fileiras, tem contratado ciclistas portugueses ao longo dos anos, lançando-os para outros voos: de João Almeida, hoje chefe de fila na UAE Emirates, a Rúben Guerreiro (EF Education-Easy Post) ou André Carvalho (Cofidis), bem como os irmãos Ivo Oliveira e Rui Oliveira, também na equipa dos Emirados Árabes Unidos.