Gonçalo Zenha fez hat-trick decisivo no jogo com mais golos do fim de semana

Gonçalo Zenha, jogador do Perosinho, fez um hat-trick que se revelou decisivo no encontro entre Bougadense e Perosinho (4-5). Este jogo, da Série 1 da Divisão de Honra (A. F. Porto) foi o que registou mais golos neste fim de semana de futebol distrital portuense.

O domingo até nem estava a começar da melhor maneira para Gonçalo Zenha, avançado de 21 anos, que começou o encontro entre Bougadense e Perosinho sentado no banco de suplentes.

No entanto, tudo mudou aos 60 minutos, quando o treinador da equipa de Vila Nova de Gaia chamou o jovem atacante a jogo. Zenha marcou aos 63 minutos, logo a seguir aos 65m e finalizou o terceiro hat-trick da carreira já em período de descontos, garantindo os três pontos ao Perosinho.

"O que eu gosto é de fazer golos. Não consigo traduzir por palavras o que sinto quando marco, porque é algo indescritível", começa por contar Gonçalo Zenha, que destaca o terceiro golo como o melhor do triunfo contra o Bougadense, especialmente pelo valor que teve para o resto da equipa.

"Recebi a bola entre os defesas, de costas para a baliza, rodei e rematei de fora da área. Para mim foi o melhor porque nos deu a vitória", descreve Zenha, ao JN.

O avançado está a cumprir a terceira época como sénior e já marcou um hat-trick em cada temporada. Em 2022/23, leva oito golos pelo Perosinho, marca que até o próprio surpreende.

"Já fiz mais golos do que estava à espera, especialmente porque passei da 1.ª Divisão para a Honra e estava ciente da dificuldade acrescida, especialmente em termos de intensidade. O meu objetivo é, no mínimo, marcar os dez golos que consegui nas duas últimas épocas", revela.

Gonçalo Zenha gostava de prosperar no mundo do futebol mas, enquanto não cumpre a meta, trabalha como operário fabril para conseguir independência financeira. No entanto, o verdadeiro sonho laboral era ser engenheiro informático mas, enquanto não brilha na área dos computadores ainda sonha em vingar no mundo da bola.

"Realisticamente acredito que posso chegar ao Campeonato de Portugal. Neste momento estou unicamente focado no Perosinho, mas não sabemos o dia de amanhã", revela o jogador que entre formação e seniores representou S. Félix da Marinha, Grijó e Perosinho.

Jogo recheado de golos

Outro dos fatores que valoriza o hat-trick de Zenha é o facto de o ter conseguido no Bougadense-Perosinho (4-5), que foi o jogo com mais golos do fim de semana do futebol distrital da A. F. Porto.

Eis como andou o marcador neste dilúvio de golos: 1-0 Dani (Bougadense), 1-1 Didi (Perosinho), 2-1 Maciel (Bougadense), 2-2 Gonçalo Zenha (Perosinho), 3-2 André Marques (Bougadense), 3-3 Gonçalo Zenha (Perosinho), 4-3 Gilmar (Bougadense), 4-4 João Moreira (Perosinho) e 4-5 Gonçalo Zenha (Perosinho).

Para Zenha, esta montanha russa que se verificou no marcador representou constantes mudanças de estado de espírito durante os 90 minutos, mas acabou bem para a equipa do Perosinho, que conseguiu os três pontos no jogo da Divisão de Honra, muito graças ao avançado, de 21 anos.