González equilibra saldo nos jogos com golos quase a acabar

João Faria Hoje às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro dos 17 desafios da primeira volta com finais emotivos. Mais opções no ataque, na receção ao Marítimo

Mario González resgatou um ponto, com o golo a um minuto do fim (2-2), frente ao Famalicão, evitando a derrota e reiterando a toada de finais emotivos, nos jogos, nesta época, dos guerreiros do Minho.

Na Liga, o Braga já garantira mais dois pontos na reta final, com o Moreirense (3-2), com o golo do triunfo, de Ricardo Horta, aos 90+5.

Em sentido, a equipa de Carlos Carvalhal já deixou escapar quatro pontos, nos empates consentidos com o Santa Clara (1-1, golo de Lincoln aos 90+5) e o Boavista (2-2, golo de Yusupha, aos 89 minutos). Contas feitas, o saldo da reta final dos jogos é de um ponto negativo.