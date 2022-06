González na final em Espanha e ainda pode valer 2,5 milhões de euros

Utilização do avançado, conjugada com possível subida do Tenerife, garante encaixe extra à SAD.

O avançado espanhol Mario González, que foi cedido ao Tenerife, da segunda divisão de Espanha, na segunda metade de 2021/22, ainda poderá render 2,5 milhões de euros à SAD arsenalista, caso a equipa das Canárias consiga subir ao escalão principal.

Ao afastar, neste fim de semana, o Las Palmas, nas meias-finais do play-off, o Tenerife apurou-se para a final, a disputar nos dias 11 e 19 deste mês, frente ao Girona, mantendo-se, assim, na corrida pela promoção.