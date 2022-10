Gonzalo Higuaín anuncia que vai terminar a carreira no final da época

JN/Agências Hoje às 19:48, atualizado às 20:18 Facebook

O avançado argentino Gonzalo Higuaín, ex-futebolista do Real Madrid, do Nápoles e da Juventus, anunciou, esta segunda-feira, que vai terminar a carreira no final da época do campeonato norte-americano (MLS), no qual está ao serviço do Inter Miami.

"Chegou o dia de me despedir do futebol, que tanto me deu. Sinto-me privilegiado por ter exercido esta profissão, apesar dos momentos bons e dos menos bons", disse o veterano avançado de 34 anos, que se mostrou muito emocionado na conferência de imprensa que deu para comunicar a decisão.

O Inter Miami ocupa atualmente o sétimo lugar na MLS e será o último clube representado por Higuaín, cuja carreira se iniciou em 2005 no River Plate, um dos maiores clubes da Argentina, mas foi no Real Madrid, em Espanha, que alcançou os seus principais sucessos coletivos, somando três títulos de Espanha, em 2007, 2008 e 2012.

Em Nápoles, onde só conquistou a Supertaça de Itália, destacou-se mais a nível individual, ao terminar a Serie A como melhor marcador na época 2015/16, com uma marca recorde de 36 golos em 35 jogos, só igualada pelo internacional italiano Ciro Immobile, ao serviço da Lazio em 2019/20.

Ao serviço da Juventus sagrou-se campeão de Itália por três vezes (2017, 2018, 2020) e foi finalista da Liga dos Campeões, em 2017, tendo ainda conquistado uma Liga Europa pelos ingleses do Chelsea, em 2019, ainda que só tenha disputado uma partida nesta campanha.

Finalmente, nos últimos três anos tem estado ao serviço do Inter Miami, clube cujo co-proprietário é o antigo internacional inglês David Beckham, somando 27 golos em 67 jogos.

Nascido em Brest, em França, Higuaín foi selecionado para a seleção gaulesa, mas optou pela nacionalidade argentina do seu pai, um ex-futebolista profissional.

Foi finalista do Mundial 2014 pela 'albiceleste', que foi derrotada na final pela Alemanha, por 1-0, após prolongamento, e finalista da Copa América em 2015 e 2016, somando 31 golos em 75 jogos na sua carreira pela seleção das 'pampas'.