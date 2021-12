Gonzalo Plata envolvido em acidente. Teria mais do dobro da taxa de alcoolemia permitida

JN Hoje às 11:42 Facebook

Gonzalo Plata, emprestado pelo Sporting ao Valladolid, esteve envolvido, na madrugada desta quarta-feira, num acidente de carro em Valladollid, Espanha.

O jogador está a ser investigado após ter estado envolvido num acidente, ao embater contra um táxi em Vallodollid, na madrugada desta quarta-feira, às 6.45 horas locais (5.45 horas em Lisboa). O acidente fez três feridos ligeiros: Gonzalo Plata, o taxista e uma passageira que seguia no táxi.

No momento do acidente, o lateral equatoriano conduzia um Mercedes e estava acompanhado por um jogador do Numancia, que saiu ileso. O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Fray Luis de León e López Gómez.

De acordo com o "El Norte de Castilla", o jogador foi submetido a um teste de alcoolemia e acusou 0,60 g/l, mais do dobro da taxa de alcoolemia permitida em Espanha.

Em comunicado, o Real Valladolid deplorou o comportamento do jogador e indicou que "o clube reserva-se a a aplicação das medidas disciplinares possíveis e irá abrir o processo correspondente quando tiver todas as informações". "Também lamentamos os ferimentos sofridos pelas pessoas envolvidas no acidente, que, felizmente e de acordo com as informações de que dispomos, estão em boas condições. Independentemente da responsabilidade individual do jogador, e sem prejuízo das medidas tomadas pela Justiça a este respeito, o Regimento Interno e o Código de Conduta do Clube são rigorosos para enfrentar este tipo de atitudes, prejudicando os nossos valores como instituição", lê-se.

Sem espaço no plantel de Rúben Amorim no Sporting, Plata foi esta temporada emprestado ao Valladolid e leva quatro golos em 11 jogos.