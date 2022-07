Gonzalo Plata impedido de conduzir em Espanha durante dois anos

JN Hoje às 10:26 Facebook

Na sequência de um acidente de viação, no passado mês de dezembro, em Valladolid, no qual acusou o dobro da taxa de álcool no sangue permitida por lei, Gonzalo Plata fica impedido de conduzir em Espanha durante dois anos.

Contratado em definitivo pelo Valladolid, clube ao qual esteve cedido na época passada pelo Sporting, Gonzalo Plata viu o Ministério Público espanhol condená-lo a dois anos de inibição de conduzir.

A decisão surge na sequência de um acidente rodoviário que envolveu o jogador equatoriano e um táxi, em dezembro, em Valladolid. Plata, que não respeitou um semáforo vermelho e seguia em excesso de velocidade, foi submetido ao teste de alcoolemia, que comprovou que tinha o dobro da taxa de álcool no sangue permitida por lei.

O internacional equatoriano, de 21 anos, foi ainda condenado a pagar as custas judiciais do processo e uma indemnização ao taxista envolvido no acidente e à passageira que seguia no táxi.